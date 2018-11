Cinema itinerante atravessa as estradas cearenses

Um caminhão bem especial “pega a estrada” pelo Ceará a partir do dia 1º de dezembro. Na bagagem, um projetor digital de 10 mil lumens e uma tela digna de cinema. Trata-se da V Mostra Itinerante de Cinema do Ceará, que circula pelo estado até o dia 21 de fevereiro, exibindo produções cearenses para moradores de cerca de 30 municípios ao redor do Estado. A realização é da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), em convênio com o Ministério da Cultura (MinC).

A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e ao lazer com o conteúdo audiovisual, para uma parcela da população que não tem acesso às salas comerciais de cinema. Durante os dois meses de programação, serão exibidos gratuitamente filmes de curta e longa-metragem.

Na programação, sete filmes produzidos por diretores cearenses serão exibidos, sendo um longa e seis curtas e médias metragem. Algumas cidades também contam a apresentação extra de produções locadas no município.

A curadoria da Mostra é do coordenador de audiovisual da Secult e curador de cinema do Cineteatro São Luiz, Duarte Dias. “As obras que representarão os anseios de uma política cultural voltada para o audiovisual que não se resume apenas ao entretenimento, mas à reflexão e pensamento que a sétima arte é capaz de proporcionar”, explica.

A primeira parada do caminhão é Aracati, que recebe hoje oficina de animação para grupos de escolas municipais ministrada pelo realizador André Dias. Já as sessões gratuitas de cinema acontecem sábado (1º) e domingo (2), às 19h, no Pólo de Lazer de Canoa Quebrada.

Além das exibições, estão previstas apresentações culturais de grupos locais em cada cidade. Em Aracati, a abertura do evento recebe o Projeto Circo-Teatro Escola, criado pela Associação Canoa Criança.

Os municípios de Jaguaruana, Palhano, São João do Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixeré, Umari, Jati, Jardim, Barbalha, Abaiara, Crato, Caririaçu, Altaneira, Tarrafas, Potengi, Iguatu, Banabuiú, Quixadá, Ibicuitinga, Monsenhor Tabosa, Ipaporanga, Hidrolândia, Forquilha, Pentecoste, Guaiúba, Redenção, Barreira e Pindoretama são os próximos a receber a Mostra.

A programação completa pode ser conferida na página oficial do evento no Facebook.



Circuito do cinema: confira os município e a datas

Aracati (01 a 02/12)

Jaguaruana (03 a 04/12)

Palhano (05 a 06/12)

São João do Jaguaribe (07 a 08/12)

Limoeiro do Norte (09 a 10/12)

Morada Nova (11 a 12/12)

Quixeré (13 a 14/12)

Umari (15 a 16/12)

Jati (19 a 20/12)

Jardim (21 a 22/12)

Barbalha (26 a 27/12)

Abaiara (28 a 29/12)

Crato (08 a 09/01/2019)

Caririaçu (10 a 11/01)

Altaneira (12 a 13/01)

Tarrafas (14 a 15/01)

Potengi (16 a 17/01)

Iguatu (18 a 19/01)

Banabuiú (21 a 22/01)

Quixadá (23 a 24/01)

Ibicuitinga (25 a 26/01)

Monsenhor Tabosa (30 a 31/01)

Ipaporanga (01 a 02/02)

Hidrolândia (03 a 04/02)

Forquilha (06 a 07/02)

Pentecoste (08 a 09/02)

Guaiúba (13 a 14/02)

Redenção (15 a 16/02)

Barreira (17 a 18/02)

Pindoretama (20 a 21/02)

Serviço:

V Mostra Itinerante de Cinema do Ceará

De 1º de dezembro a 21 de fevereiro em 30 cidades do interior.