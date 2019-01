Cineclube da Escola Porto Iracema reinicia em fevereiro com exibições semanais

Durante todo o mês de fevereiro, a Escola Porto Iracema das Artes vai exibir filmes que serviram como referência para a construção dos roteiros da última edição do Laboratório de Cinema. O projeto abre a programação do Cena Cineclube. As exibições, seguidas de debate, acontecerão às terça-feiras, às 19 horas.

A escolha dos filmes foi definida pelos roteiristas formados na 6ª turma do laboratório, concluída no ano passado. Intitulado “Influências fílmicas”, o ciclo terá sessão de estreia no dia 5 de fevereiro, com o longa “A Forma da Água” (2017), de Guillermo del Toro. O longa, que venceu o Oscar, foi programado por Abdiel Anselmo e Mozart Freire. As exibições ocorrerão no pátio da Escola.

No dia 12, será exibido “Minha Terra, África” (dir. Claire Denis, 2009), programado pelas roteiristas Camila Chaves e Natália Maia (autoras do projeto “Noite ao Relento”). No dia 19, será a vez de “Minha Irmã” (dir. Ursula Meier, 2012), programado por Thaís Forte e Yuri Peixoto (autores do projeto “Campo Amor Rocha”). Encerrando o ciclo, na última terça-feira de fevereiro, dia 26, tem a exibição de “Quanto mais quente melhor” (dir. Billy Wilder, 1959), programado por Natália Lima e Pedro Palácio (autores do projeto “Fortaleza Miami”).

Serviço

Cena Cineclube - Ciclo "Influências fílmicas"

Onde: Pátio da Escola Porto Iracema (rua Dragão do Mar, 160 - Praia Iracema)

Quando: às terças-feiras de feveireiro, às 19 horas