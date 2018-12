Ciclofaixa de Lazer realiza edição especial neste domingo (9)

A Prefeitura de Fortaleza realiza, neste domingo (09), de 7h às 13h, uma edição especial da Ciclofaixa de Lazer integrada à Ciclofaixa Cultural e ao Corredor Cultural Benfica. Com isso, as rotas Sul e Oeste irão se encontrar na Avenida Domingos Olímpio, esquina com a Avenida da Universidade, e seguirão trajeto pelo Centro Histórico e Cultural da cidade, indo em direção ao Passeio Público, no Centro. Já a Rota Leste segue o trajeto tradicional, saindo do início da ciclovia da Avenida Washington Soares também em direção ao Centro.

Especialmente nesta edição, a Ciclofaixa de Lazer também vai disponibilizar ponto de apoio no Corredor Cultural Benfica, oferecendo Unidades Móveis da Empresa de Transportes Urbanos de Fortaleza (Etufor), com diversos serviços, como emissão e solicitação de Bilhete Único, carteiras estudantis, cartão do idoso, cartão gratuidade para pessoa com deficiência e ouvidoria. No local, haverá ainda doações de mudas de plantas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

No ponto de apoio localizado no Anfiteatro do Parque do Cocó, será disponibilizado aluguel de bicicletas para os participantes. O evento contará com suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nos pontos de apoio distribuídos no Passeio Público, Cocó e Corredor Cultural Benfica. Durante todos os trajetos, haverá acompanhamento da Guarda Municipal, da Autarquia Municipal de Transporte e Cidadania (AMC), para dar conforto e segurança aos participantes.

Idealizada pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), por meio do Plano de Ações de Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT), em 21 de dezembro de 2014, o Ciclofaixa de lazer é uma opção de lazer, esporte e cultura aos domingos da capital e incentiva o hábito saudável da prática esportiva. O evento conta com a participação de 4 mil pessoas por edição.

Rota Leste

A Rota Leste sairá do início da ciclovia da Avenida Washington Soares em direção ao Passeio Público, passando pelo Ponto de Apoio do Anfiteatro do Parque do Cocó. O percurso seguirá pela Av. Padre Antônio Tomás, Av. Senador Virgílio Távora, Júlio Ibiapina, Abolição, Desembargador Moreira, Beira Mar, Rui Barbosa, seguindo pelas avenidas Historiador Raimundo Girão, Almirante Barroso, Pessoa Anta e Alberto Nepomuceno, chegando à Rua Dr. João Moreira e, na sequência, no Ponto de Apoio do Passeio Público, por trás da 10ª Região Militar.

Rota Oeste

A Rota Oeste vai ligar a Praça Jonas Freitas, conhecida como Praça dos Animais ou Praça do North Shopping, no bairro São Gerardo (Regional I), ao Passeio Público. O circuito passará pelas ruas Braz de Francesco, seguindo pela Avenida Bezerra de Menezes, depois pela Rua Justiniano de Serpa, em seguida para o cruzamento entre a Avenida Domingos Olímpio e Avenida da Universidade, onde encontrará a Rota Sul.

Rota Sul

A Rota Sul vai ligar a Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese (Regional IV), ao Passeio Público. O percurso partirá da Avenida Professor Gomes de Matos, pela Rua Jorge Dumar, seguindo na Rua Antenor Frota Wanderley, passando pelo Corredor Cultural Benfica na Avenida da Universidade, depois seguirá em direção ao Passeio Público, passando pela Rua General Sampaio, Rua Pedro Pereira, Rua Sena Madureira, Rua São Paulo, Rua Major Facundo chegando à Rua Dr. João Moreira.