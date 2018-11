Chef cearense leva sabor da comida do Estado para o Festival Fartura em Portugal

A culinária cearense será destaque no "Festival Fartura - Comidas do Brasil e Portugal", que acontece no país lusitano desde a última sexta-feira (16). Nascido no Estado, o chef Ivan Prado é uma das atrações da noite deste sábado (17), que encerra o evento.

Ivan Prado vai preparar uma iguaria ao vivo enquanto troca experiências gastronômicas com o público. Ao lado dele estará a chef portuguesa Ana Moura. A dupla promete apresentar pratos luso-cearenses.

Ivan é formado em gastronomia pelo Centro Universitário Senac de São Paulo e ProChef pelo The Culinary Institute of America, instituição de Nova Iorque (EUA). Ele é pesquisador da gastronomia cearense e autor do “Projeto Saberes e Sabores do Ceará”, composto por levantamento e catalogação de ingredientes e técnicas culinárias que fazem parte da compreensão popular ou estão perdida no tempo.