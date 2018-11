Cearense Talita Reis é a nova Miss Plus Size Nacional

A jornalista Talita Silva dos Reis, de 27 anos, natural de Fortaleza é a Miss Plus Size Nacional 2018. Ela foi escolhida no concurso realizado no último sábado, 24, no Clube dos Advogados, no Centro do Rio de Janeiro. “Quando meu nome foi anunciado, senti uma emoção que é impossível descrever, de vitória depois de muito trabalho, muita luta. Estou muito grata", revelou

Talita não sabe dizer o que motivou os jurados na escolha. "A cabeça deles é terra de ninguém, mas assumi a minha responsabilidade, sei que a minha bandeira é falar para todas as mulheres: "Se amem, quando você sabe quem é na essência, quando se ama de verdade, você pode conquistar o mundo".

Em outubro Talita Reis participou do concurso Miss Plus Size Ceará, promovido pela produtora de eventos Jaqueline Queiroz, a jovem conquistou o primeiro lugar na disputa estadual, onde concorreu com outras 27 candidatas. A bela cearense, que passou por toda uma preparação agora leva para o seu estado o título nacional.

A simpatia e desenvoltura de Talita Reis foram quesitos fundamentais na decisão dos jurados Foto: Jônatas Pereira

"Eu não queria estar no lugar dos jurados. São meninas lindas, todas representaram muito bem seus estados. A Talita tem um sorriso muito lindo e falou muito bem. Acho que ela sabe se expressar, se colocar, ela tem um carisma incrível. Estou emocionado em chegar até o final do evento e sentir como o segmento sai fortalecido, com a qualidade das candidatas e de tudo o que vivemos para chegar a essa noite", festejou Eduardo Araújo.