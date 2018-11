Cearense ganhador do Jabuti, Mailson Furtado desfilará pela União da Ilha no Carnaval 2019

Para além da homenagem a Raquel de Queiroz e José de Alencar, a União da Ilha do Governador também contemplará outra importante figura literária do Ceará no desfile da escola de samba na Sapucaí, em 2019. Mailson Furtado, vencedor do Prêmio Jabuti neste ano nas categorias “Melhor Livro de Poesia” e “Livro do Ano” com a obra “à cidade”, integrará uma das alas que passará pelo sambódromo carioca.

A presença do poeta entra em conformidade com o samba-enredo da escola, “A Peleja Poética entre Raquel e Alencar no Avarandado do Céu”, que presta tributo à cultura cearense. A proposta e convite de ter o autor no desfile partiram do presidente do Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas no Ceará (Sindconfecções CE), Elano Guilherme. Foi ele também que sugeriu o tema à União como maneira de alavancar olhares sobre a nossa terra.

> O Brasil canta o Ceará

“Entrei em contato com o Mailson logo após ele ter vencido o Prêmio Jabuti. Pensei que teríamos que homenageá-lo de alguma forma, já que ele já faz parte da história de nosso Estado”, afirma Elano. “O que me impressionou foi a simplicidade com a qual ele respondeu ao meu convite. Será uma forma de ele representar novamente o Ceará”.

Mailson, de fato, conta que não titubeou em responder ao pedido de Elano e se diz bastante feliz pela oportunidade. “É muito satisfatório fazer parte desse movimento que vai entrar para a história de nossa cultura, levando-a para algo ainda mais amplo, mais longe. Estou muito ansioso para fazer parte desse momento”, confessa.

Aproximação

Na esteira desse clima de aproximação entre a União da Ilha e o Ceará, está marcada para acontecer a apresentação da bateria da escola de samba carioca no palco do Aterro da Praia de Iracema no Réveillon de Fortaleza 2019. A informação foi divulgada na última segunda-feira (26) pelo Diário do Nordeste.

À frente da composição do samba-enredo estão Myngal, Marcelão da Ilha, Roger Linhares, Marinho, Cap. Barreto, Eli Doutor, Fernando Nicola e Marco Moreno.

Além da música e da literatura, as 29 alas da União darão destaque à gastronomia, festas tradicionais e litoral cearense, evocando figuras como Padre Cícero e a imagem da Pedra da Galinha Choca, em Quixadá.

A escola de samba Paraíso do Tuiuti também prestará tributo ao Ceará, com especial destaque para o Bode Ioiô. “Estamos expandindo o Ceará para o mundo e isso é algo para se comemorar”, vibra Elano Guilherme.