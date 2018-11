Cearense ganha prêmio de Melhor Brigadeiro do Brasil

Nesta sexta-feira (30), foi revelado o vencedor do concurso "Melhor Brigadeiro do Brasil" do programa "Mais Você". O doce da cearense Ana Lídia Cabral conquistou o prêmio de R$10 mil.

Ana Lídia disputou a final com Fernanda Kober, Isabela Santos De Paula e Mayara Nascimento. As receitas foram avaliadas pelo chef fixo Flavio Federico e pelo chef francês convidado Fabrice Le Nud. Além dos técnicos, o cantor Ferrugem também participou da escolha.

Os participantes também tiveram a chance de obter um ponto extra da degustação que aconteceu nos estúdios da emissora na tarde de ontem (29).