Cearense explica receita do Melhor Brigadeiro do Brasil

Desde a última sexta-feira (30), a confeiteira Ana Lídia Cabral, 33, recebe os elogios e felicitações dos mais próximos e de quem acompanha os programas de televisão. Isso porque a cearense, que vive em Maracanaú, foi a vencedora do concurso “Melhor Brigadeiro do Brasil”, do programa Mais Você, da apresentadora Ana Maria Braga.

Segundo Ana Lídia, que trabalha com bolos decorados há cerca de sete anos, os docinhos só viraram um aposta no início de 2018, após os pedidos incessantes de diversos clientes. E foi assim que ela começou a testar as receitas, das quais surgiram brigadeiros de café, de ninho, o tradicional e, claro, o de castanha. “No começo eu fazia esse que é bem comum de encontrar, com a castanha normal. Depois do incentivo da minha mãe comecei a fazer o crocante”, diz ela sobre a receita atual, que leva a castanha quase caramelizada.

Brigadeiro Crocante de castanha de Caju Foto: Fabiane de Paula

Agora, sobre a produção crescente, ela afirma que espera ainda mais demanda e já conta com o auxílio de quem está desde o início do negócio. “Minha mãe trabalha comigo direto e quando a gente precisa meu esposo dá uma ajuda, minha vizinha também, que acaba fazendo uns trabalhos com a gente”, explica animada.

Já de volta ao Ceará, Ana Lídia apresentou ao Verso, na manhã desta terça-fera (03), o passo a passo da receita de Brigadeiro Crocante de Castanha de Caju. Confira: