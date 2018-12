Cauã Reymond e Mariana Godlfarb curtem viagem a Portugal

Após uma foto publicada no Instagram mostrando que Cauã Reymond, 38, e Mariana Goldfarb, 28, haviam reatado o namoro, a informação foi confirmada com um beijo do casal. Neste domingo (9), a modelo postou uma foto do casal em clima de pura felicidade. O ator, que participou da Comic Con 2018, em São Paulo, viajou direto para Portugal para encontrar com a namorada. No evento, ele promoveu a série "Ilha de Ferro", disponível na Globoplay.

Não é a primeira vez que o casal termina e volta a namorar. Em agosto deste ano, os dois anunciaram formalmente que haviam terminado o namoro que começou em 2016. O casal já havia terminado o relacionamento no começo do ano, mas retomaram pouco depois. Em abril, Cauã disse querer casar de novo e ter mais filhos. Ele é pai de Sofia, 6, do casamento com a atriz Grazi Massafera.

BRUMAR

Como eles, outro casal que não para de ir e voltar é Bruna Marquezine, 23, e Neymar Jr., 26. Os dois confirmaram no início do mês que o namoro havia acabado mais uma vez. Os dois estavam juntos desde dezembro de 2017, depois de algumas idas e vindas.

O craque da seleção brasileira e a atriz estão nesse vai-e-vem desde 2012. Em outubro daquele ano, Marquezine tinha apenas 17 anos quando surgiram os primeiros rumores de que estava namorando o craque. Na época, ela estava na novela "Salve Jorge" (Globo) e Neymar, 21, jogava pelo Santos. Em dezembro do mesmo ano, a mídia já especulava que os dois estavam juntos. Porém, foi apenas no Carnaval de 2013 que os dois assumiram o namoro e começaram a pipocar as primeiras imagens do casal.