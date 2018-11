A cidade de Cascavel recebe a 11ª edição do Festival da Sardinha: Gastronomia e Arte no Litoral Cearense. De 06 a 09 de dezembro, o evento promete atrair visitantes para região e encantar o público com uma festa que une cultura, música e gastronomia.

Realizada pela Associação dos Empreendedores de Turismo, Artesanato e Cultura de Cascavel, a iniciativa é realizada na Praça do Sardinhão, localizada na via que liga as praias de Caponga e Águas Belas. “O festival é tematizado, e esse ano traz a cultura praiana do litoral cascavelense. Ele contempla toda a comunidade”, explica Mamede Rebouças, coordenador geral do evento. O público tem a oportunidade de participar de uma experiência gastronômica com a variedade de pratos feitos de sardinha, um pescado com alto valor nutritivo e baixo custo.

O evento também conta com um concurso de desenhos, realizado com crianças de escolas públicas. “Eles receberam o tema, e os desenhos escolhidos serão replicados nas velas de 28 embarcações, que no domingo, estarão realizando a uma regata na praia da Caponga”, explica Mamede.

Também será promovida uma campanha de solidariedade, com a distribuição de cestas básicas realizada com os alimentos adquiridos na entrada do evento. O festival realiza ainda um seminário com os pescadores sobre preservação ambiental e respeito ao período de defeso.

Pratos feitos com sardinha

Trazendo visibilidade para região, o evento ajuda na capacitação e no crescimento local. “É um momento onde a comunidade aprende o ofício de se tornar cozinheiro. Nós temos cursos de culinária, de higiene e manipulação, entre outros”, diz o coordenador.

Os cantores Ítalo e Renno, Felipão e Jorge Vercillo, são atrações confirmadas para o festival.



Confira a programação:

Quinta-feira (06/12):

18h: Arena Gastronômica e Arena Cascavel Empreendedor

19h: Miguelzinho do Acordeon

21h: Ítalo e Renno

Sexta-feira (07/12):

18h: Arena Gastronômica e Arena Cascavel Empreendedor

20h: Claudio e Betânia

22h: Jorge Vercillo

00h: Namoro Novo

Sábado (08/12):

18h: Arena Gastronômica e Arena Cascavel Empreendedor

20h: Benjamim Torres

22h: Ricardo Maia

00h: Felipão

Domingo (09/12):

09h: Regata Cultural

10h: Los Kakos

12h: Carlinhos Nação

14h: Edu Ribeiro

REALIZAÇÃO

Serviço:

11º Festival da Sardinha: Gastronomia e Arte no Litoral Cearense

De 06 a 09 de dezembro de 2018 na praia da Caponga – Cascavel/CE.

Informações: (85) 9.97425761 / 9.99780132.