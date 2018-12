Casamento de Stefhany Absoluta termina com acusação de roubo

Em uma série de vídeos no YouTube, Rogério Cardoso, ex-marido de Stefhany Absoluta, conta que, além dela sair de casa, a cantora levou objetos de valor e dinheiro que pertenciam a ele. A cantora que ficou famosa em 2009 com o hit "Meu cross fox", reapareceu no centro de uma polêmica depois que o ex-marido veio a público anunciar a separação.

Em vídeos postados no início do mês, o empresário aparece com a bíblia na mão, joga a aliança de casado no chão e acusa a cantora de 27 anos de dar um golpe nele. Cardoso afirma que Stefhany saiu de casa levando a filha deles, de dois anos, objetos pessoais, bens de valor, além de dinheiro que eles possuíam numa conta bancária em conjunto. Os dois se casaram em outubro de 2015.



Assista:

"Ela abandonou a casa no dia 10 (de novembro), levando tudo que Deus me deu, dinheiro na conta bancária... Confiei nela, está aqui o extrato da conta. A conta foi em conjunto com ela, tem muita gente que me critica. Ela foi embora, morar no condomínio, me roubou. Confiei nela, casei com ela, ia confiar em quem se não fosse na minha esposa? Não sei ler, não me envergonho em dizer, Deus me abençoou, o patrimônio foi Deus quem me deu. Ela me roubou, quero que ela prove que ela não me roubou. Ela fez coisas que não deveria fazer, eu quero que seja provado, esclarecido, na Justiça, para ela apresentar o patrimônio que ela trouxe", afirma o empresário.

Em outro vídeo, Rogério afirma que entre os dias 10 e 14 de outubro, enviou 29 áudios a Stefhany na tentativa de uma conversa e que, segundo ele, apenas um foi respondido por ela. O empresário ainda compartilhou uma mensagem de áudio de Stefhany se defendendo das acusações.