Casa Bendita realiza 2ª Bendita Feirinha neste fim de semana

Neste sábado (16) e domingo (17), a Casa Bendita (Meireles) realiza a segunda edição da Bendita Feirinha. Atividades artístico-culturais e produção artesanal compõem a programação da feira criativa. O acesso é gratuito.

Para esta edição, as atrações são a Mana a Mana, uma feira criada por mulheres artesãs; a Oficina Aberta, com oficinas gratuitas e rotativas de gravura; além da discotecagem das DJs Gogoia (e seu "balancê relax") e Beaa Gondim (novas roupagens do repertório dos anos 80 aos 2000).

A tatuadora Ana Clara Félix realiza o "flash day tattoo". A artista estará à disposição para fazer desenhos autorais, em sintonia com a personalidade dos tatuados.

Gastronomia

Durante os dois dias de programação, o evento disponibiliza um stand de comida vegana, além de sopas, cafés, dentre outras opções do cardápio da própria cafeteria do espaço.

Inaugurada em outubro em 2018, a Casa Bendita realizou a primeira edição da feirinha de 14 a 16 de dezembro passado. O espaço traz uma proposta de arte e cultura; e combina um café, armarinho, escola de artes e artesanato.

Serviço

2ª Bendita Feirinha

Sábado (16) e domingo (17), das 17h às 21h, na Casa Bendita (Avenida Rui Barbosa, 888, Meireles). Acesso gratuito. Contato: (85) 3093.7661/7717