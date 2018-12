Carolina Dieckmann é acusada de gordofobia

Carolina Dieckmann causou polêmica com uma declaração feita neste sábado (01), no Programa Altas Horas. A atriz foi acusada de gordofobia ao afirmar que estava gorda na época do seu segundo casamento, e que gostaria de realizar a cerimônia novamente.

"No meu segundo casamento eu estava uma obesa, eu estava com seis meses de gravidez. Havia engordado 20 quilos. Uma pessoa gorda, de branco, piorou tudo. Quero ser uma noiva gata, emagrecer para ficar gata, viver a tensão de passar no vestido", disse atriz.

Nas redes sociais, internautas criticaram a declaração feita por Carolina.