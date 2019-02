Carnaval: Confira tendências e opções de fantasias para a folia em 2019

A ansiedade pelo carnaval tem começado cada vez mais cedo, e o mesmo acontece com a procura pelas fantasias perfeitas. Nos pré-carnavais, já é possível ver foliões incorporando versões divertidas e improvisadas de personagens de séries e filmes, de cantores e hits do momento, e até de memes da internet.

Após o sucesso de Bohemian Rhapsody, filme que conta a história de Freddie Mercury e da banda Queen, o astro do rock n'roll voltou aos holofotes e agora inspira os amantes do carnaval. O visual de Freddie é uma aposta de look simples e criativo.

ir de freddie mercury na festa fantasia é essencial pic.twitter.com/BP53JXDdhE — lizzie LOST CANVAS (@parkerbarnez) January 20, 2019

Em 2019, uma febre é incontestável: a música "Jenifer", de Gabriel Diniz, que não só é uma das grandes apostas de hits do Carnaval, como também virou fantasia infalível. Muita gente já aderiu ao hit pra incrementar os looks, seja como adornos em tiaras ou com plaquinhas. Gostando ou não, é inegável o sucesso.

Pronto, só faltava essa agr... fantasia de jenifer 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/cp2kpas55A — AL (@AmandaLaago) January 14, 2019

Já o figurino da série The Handmaid's Tale já foi tema de look em outros carnavais e até em festas à fantasia. Agora, com a 3ª temporada da série se aproximando, a fantasia voltou com tudo. Muita gente, por outro lado, não gosta da ideia de usar de uma temática como a da série em um período festivo como o do carnaval. Vale lembrar que The Handmaid's Tale trata de um universo distópico em que a democracia americana é substituída por um modelo de governo autoritário e machista, em que as mulheres existem unicamente para servir aos homens e procriar.

Meu amigo e a namorada dele foram pra uma festa a fantasia vestidos de aias de The Handmaid's Tale



Que casal pic.twitter.com/lGDdLYW3ff — Ygor Freitas (@YgorFremo) June 24, 2018

Para quem precisa de uma fantasia grupal, o estilo das patricinhas do filme "Meninas Malvadas" ainda é uma boa pedida. A estética do longa de 2004 voltou à moda com a releitura feita por Ariana Grande em seu clipe "Thank U, Next".

Foto: Reprodução / Youtube

Um dos memes mais usados em 2018, o look de "garoto engomadinho" já é certo nos pré-carnavais.



E quando o assunto é meme político, ainda está valendo a fantasia de ursinhos da Ursal, em referência à fala do Cabo Daciolo sobre a "União das Repúblicas Socialistas da América Latina".

Foto: Wolney Batista / SVM

"Meninos vestem azul e meninas vestem rosa". A frase dita pela ministra Damares Alves virou alvo de críticas e agora aparece repaginada em forma de fantasias. Contrariando o posicionamento de Damares, muitos casais de foliões optaram por aparecer nas festas usando a cor supostamente "oposta" ao seu gênero.