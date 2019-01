Para quem já está no clima do Carnaval, pode começar aprendendo a coreografia da música "Jenifer", do cantor Gabriel Diniz, com o professor e alunos do Fit Dance Ceará. A música é uma das mais escutadas nas academias e promete ser um dos hits deste Carnaval. Confira:

