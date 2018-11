Caravana Hip Hop - América Latina acontece nesta quinta-feira (29)

O cineteatro do Cuca Mondubim apresenta nesta quinta-feira (29) a Caravana Hip Hop - América Latina. O evento, que acontece desde 2015, promove jovens talentos locais por meio de seletivas estaduais e campeonato de breakdance.

O projeto, criado pelo produtor Charles Nascimento, reúne coletivos de breakdance e artistas influentes no cenário internacional. A etapa seletiva no Ceará conta com 16 grupos inscritos e cada crew defenderá sua coreografia em duas categorias: 2 vs 2 e 4 vs 4.

O vencedor do estilo 2 vs 2 ganha prêmio no valor de R$300, já o do 4 vs 4 recebe R$1 mil e um bboy ou bgirl do coletivo será indicado pelos jurados para participar do campeonato final, em Belém. A premiação da final é de R$4 mil.

A programação é gratuita e de livre acesso e começa às 12h com as seletivas. O corpo de jurados é composto pelo bboy Barney (CE), bgirl Karol (PA) e o bboy Angry Rock (PB) O DJ Alex Freeze (PA), o MC Wilker Miranda (CE) e o rapper Everton MC formam o staff de convidados especiais, sendo o último palestrante que irá trabalhar a temática do rap a partir do Documentário A Batalha de São Brás – A Batalha de MC´S (25 min.), ação que abre o evento no Mondubim.

Para este ano, o projeto adotou novo formato e ampliou suas ações, passando agora por quatro capitais brasileiras: Rio de Janeiro/RJ, Goiânia/GO, Fortaleza/CE e Belém/PA.