Capitã Marvel ganha novo trailer; assista

Um novo trailer do filme "Capitã Marvel" aumentou ainda mais a expectativa dos fãs sobre a produção da heroína vivida por Brie Larson. Com data prevista para 8 março de 2019, o filme será o primeiro da produtora com uma protagonista feminina além do primeiro dirigido por uma mulher, Anna Boden. Em setembro a Disney já havia divulgado o primeiro teaser do longa.

No novo trailer, a capitã enfrenta os alienígenas Skrulls, mas também os mistérios do seu passado na terra. Samuel L. Jackson interpreta mais uma vez Nick Fury, líder da agência secreta S.H.I.E.L.D. Jude Law é Mar-Vell, outro herói da Marvel, que no filme assumirá um papel de líder e mentor da protagonista.

Assista: