Cantora Luedji Luna fará show gratuito na Praia de Iracema

A cantora e compositora baiana Luedji Luna fará show na Praia do Lido/Crush na próxima quarta-feira (21/11), às 20 horas. A apresentação encerra a programação em alusão ao Mês da Consciência Negra e faz parte da Quarta Iracema.

Luedji ganhou o primeiro lugar no Prêmio Afro, com o projeto “Um Corpo no Mundo”, gravação de seu primeiro disco em 2017. Desde 2011, a cantora vem se apresentando em recitais nos principais palcos de Salvador, tendo ganhado a etapa regional do Festival da Canção Francesa, realização da Aliança Francesa, em 2013.

Ainda na programação do Mês na Consciência Negra na Praia de Iracema, nos dias 20 e 21, acontecerão palestras, roda de formação, cinema, capoeira.

Na segunda-feira (19/11), às 14 horas, o Centro Cultural Belchior recebe a exposição "Candomblé, um Legado Africano", que segue até o dia 21. O grupo Afoxé Filhos da Nação, também estará realizando uma Lavagem do Espaço com a Benção dos Orixás. Em seguida, a professora Sandra Petit estará ministrando a palestra Ancestralidade e Educação, das 15 às 16h45.

Também no Belchior, a Professora Ms. Rosilene Aires oferece roda de formação, das 17 às 18h45, onde será abordado o tema Perspectiva de Elaboração de Itens para um Currículo Multicultural. O grupo artístico Afoxé Acabaca também oferece uma apresentação cultural no Belchior, das 19h às 21 horas.

Na terça (20/11), às 14 horas, a programação ainda continua no auditório do Centro Cultural Belchior, com o Cine Afro em exibição do documentário “Candomblé, um legado Africano”. O mestre Rafael Magnata também estará no local, em debate sobre o tema Capoeira Angola, Movimento Ritualística de um Jogo.

Em sequência, na Praia do Lido, o grupo Tambor das Marias da Casa de Mestre Felipe anima o público com muita música e dança, das 19 às 21 horas.

Serviço:

Show Luedji Luna na Quarta Iracema

Data: Quarta-feira (21/11)

Horário: A partir das 20 horas

Local: Praia do Lido/Crush – Praia de Iracema