Cantor Silva traz bloquinho para Fortaleza em fevereiro; veja local e preços dos ingressos

Depois de declarar que Fortaleza é uma das cidades prediletas, Silva traz a Capital cearense a sua estreia no carnaval, no dia 16 de fevereiro de 2019. O show será na barraca Biruta, na Praia do Futuro. Além do capixaba se apresentam também o bloco Sandijunio e o coletivo Tome Batom Vermelho.

O repertório do show terá músicas do começo da década de 1990, axé e samba, como sucessos de Daniela Mercury, Cheiro de Amor e Só Pra Contrariar. Clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa, Jorge Ben e Marisa Monte também fazem parque do leque musical da turnê.

Os ingressos para o show já estão à venda por meio de site e o primeiro lote custa R$ 55 (meia) e R$ 110 (inteira).

Serviço

Bloquinho do Silva

Horário: 16h

Data: 16 de fevereiro (domingo)

Local: Barraca Biruta (Av. Clóvis Arrais Maia, 4111, Praia do Futuro)

Ingressos: R$ 55 (meia) e R$ 110 (inteira)