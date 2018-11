Californianos da Pennywise abrem o Ponto.CE 2018

Tudo pronto para a capital cearense receber a 12ª edição do Ponto.CE. O evento abre com o show histórico da banda Pennywise (EUA), que completa 30 anos de carreira.

Em abril deste ano, o grupo lançou o décimo segundo álbum, "Never Gonna Die". A apresentação acontece nesta quinta-feira (29), às 21 horas, no Complexo Armazém.

A noite ainda conta com os shows de Mutação (AL), R.S.U. (PI), Dead Nomads (PB) e Switch Stance (CE). Os ingressos já estão à venda.

Eloy Casagrande, Derrick Green, Andreas Kisser e Paulo Jr. forma o Sepultura Divulgação

A programação continua nos dias 30/11, 1/12 e 2/12 com shows na Praça Verde do Centro Dragão do Mar e no Órbita. O line-up em 2018 reúne artistas nacionais e internacionais, como Gabriel O Pensador e Sepultura. Nomes da cena local e nordestina batem ponto no festival. Casa de Velho, Mad Grinder (RN), Lilt, Old Books Room, Camila Marieta, Erivan Produtos do Morro, Osbkure, entre outros, somam mais de 30 shows.

Encerramento

O festival encerra sua programação no dia 2 de dezembro juntamente com a realização do Festival Cabeçada, no Órbita Bar, que contará com as bandas Bratislava (SP), Backdrop Falls, Lilt, The Blueberries, Mad Grinder (RN), Rafiusk, Magí e Voltare (SP).

Programação

29/11 – Show de Abertura Ponto.CE (Complexo Armazém)

Pennywise (EUA)

Switch Stance (CE)

Mutação (AL)

R.S.U. (PI)

Dead Nomads (PB)



30/11 – Ponto.CE XII (Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - CDMAC)

Jack The Joker (CE)

The Knickers (CE)

Nervosa (SP)

Obskure (CE)

Insanity (CE)

Sepultura (MG)



1/12 – Ponto.CE XII (Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - CDMAC)

Casa de Velho (CE)

Old Books Room (CE)

NDK (SP)

Camila Marieta (CE)

Esteban (RS)

Erivan Produtos do Morro (CE)

Gabriel O Pensador (RJ)



02/12 – Festival Cabeçada + Festa de Encerramento Ponto.CE XII – Órbita Bar

Bratislava (SP)

Backdrop Falls (CE)

Lilt (CE)

The Blueberries (CE)

Mad Grinder (RN)

Rafiusk (CE)

Magí (CE)

Voltare (SP)



Serviço:

Show de abertura do Ponto.CE XII com Pennywise (EUA), Mutação (AL), R.S.U. (PI), Dead Nomads (PB) e Switch Stance (CE). Dia 29/11 (quinta-feira), às 18h, no Complexo Armazém (Av. Almirante Barroso, 444, Praia de Iracema). Ingressos: Pista meia R$ 110,00 e Pista Solidária R$ 140,00 + 2kg de alimentos/ Camarote meia R$ 140,00 | Camarote solidária R$ 170,00 + 2kg de alimentos

Festival Ponto.CE XII, dias 30/11 e 1/12, às 18h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: Meia R$ 20,00 + 2kg alimento e Inteira R$ 40,00 + 2kg alimento (os ingressos não podem ser parcelados)

Festival cabeçada + Festa de Encerramento do Ponto.CE XII, sábado (2/12), às 18h, no Órbita Bar (R. Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 10,00

Pontos de venda: Pranchão (Shopping RioMar Kennedy e North Shopping Jóquei), Jazigo Loja & Distro, Kangaço Rock Street, Clikks (Shopping Iguatemi, Shopping Benfica, Shopping Parangaba, RioMar Papicu), Bilheteria do Dragão Do Mar (apenas para os dias 30/11 e 1/12) e no link.