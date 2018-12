Caike Falcão (CE) lança single com inspiração no cenário político atual

O cearense Caike Falcão disponibiliza a partir desta sexta (28), seu novo single, "AI-18". A canção está disponível nas plataformas digitais e faz referência aos 50 anos do Ato Institucional número 5 (AI-5) - declaração oficial que marcou o período repressivo da ditadura militar (1964-1985).

Em abril passado, Caike lançou o EP "1/4", uma compilação de seis faixas no formato acústico. Agora, "AI-18" questiona que os conservadores "saíram do armário" no País. Na letra, o autor percebe como anda "tudo meio absurdo" dentro do cenário político vigente e propagado pela defesa do presidente eleito, Jair Bolsonaro.

"Não acredito em supremascistas/ Nem em fascista nacionalista que bate continência pra bandeira estrangeira/ Eu sei lá o que me espera ano que vem/ Mas eu lembro e lembrarei de vocês", diz um trecho da letra de "AI-18".