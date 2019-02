BTS, grupo de K-pop, anuncia retorno ao Brasil para apresentação única

Um dos mais populares grupos de K-pop, BTS anunciou nesta terça-feira (19) as cidades por onde passará a turnê Love Yourself entre os meses de maio e junho de 2019. E para a alegria dos fãs brasileiros São Paulo está na lista.

A banda postou um vídeo no YouTube com os nomes das cidades e as datas das apresentações. Na capital paulista, o grupo sul-coreano fará show no dia 25 de maio, no Allianz Parque. Eles também passarão por Los Angeles, Chicago e Nova Jersey, nos Estados Unidos, Londres e Paris.

Essa não é a primeira vez que o BTS se apresenta no Brasil. Em 2017, o grupo se apresentou vendendo os 15 mil ingressos das duas apresentações em questão de horas. A banda ainda não divulgou informações sobre locais de venda ou valores dos ingressos para a apresentação deste ano.

Criado em 2013, o BTS, sigla para Bangtan Boys, é formado por Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V e Jungkook. A base de fãs brasileiros teve importante papel no crescimento da carreira do grupo k-pop, que se destacou na fábrica de ídolos sul-coreana justamente pelo reconhecimento internacional.

Em 2018, o septeto foi o segundo grupo mais reproduzido no Spotify, ultrapassando Maroon 5, Migos e Coldplay, de acordo com dados de dezembro. A primeira colocação ficou com Imagine Dragons. A banda também tem gerado a cada ano mais de US$ 3,6 bilhões para a Coreia do Sul.