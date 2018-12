Bruna Marquezine se irrita após pedidos para retomar relacionamento com Neymar

Após um "mutirão" realizado pelos fãs do casal Brumar na internet, a atriz Bruna Marquezine se mostrou irritada com os comentários sobre o relacionamento entre ela e Neymar Jr. Em mensagens enviadas a amigos próximos da atriz, alguns seguidores questionaram o que fazer para que os dois retomassem o relacionamento.

O ápice parece ter sido quando um fã comentou que seria melhor se os dois voltassem. Em resposta, Bruna pareceu descartar qualquer possibilidade de reatar o namoro. "Seria melhor só pra vocês, né?! Que gostam de continuar maquiando a verdade... fico boba como vocês que sabiam de tudo que acontecia (porque fuxicavam até descobrir) e ainda acreditam nesse conto de fadas", escreveu.

Em entrevistas anteriores, Bruna deixou claro que não há ressentimentos entre ela e o jogador Foto: reprodução/Instagram

Em alguns Stories, uma amiga da artista respondeu o questionamento feito através do Instagram. "Primeiro que não tenho nada a ver com isso! Segundo, vocês podem ajudar cuidando da própria vida e respeitando a escolha deles! Se eles estivessem felizes juntos não teriam terminado! Então respeitem e parem de encher o saco".

Mas não foi só no Instagram que Marquezine resolveu se pronunciar. No Twitter, ela rebateu aqueles que a acusaram de expor o relacionamento. "Vocês são as que mais causam essa droga de exposição. Por favor, chega", publicou.