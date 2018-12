Brie Larson usa bolsa da marca cearense Catarina Mina em passeio por SP

Brie Larson passeou por São Paulo com uma bolsa da marca cearense Catarina Mina na última sexta-feira (7). A atriz norte-americana é a intéprete da heróina Capitã Marvel e chegou ao Brasil para participar da Comic Con Experience 2018, evento que reúne fãs da cultura geek, do cinema e de tecnologia.

O filme da Capitã Marvel, interpretada por Brie Larson, deve ser lançado em 2019 Foto: reprodução/Instagram

O modelo da bolsa, feita em crochê e palha, é chamando Tambor do Tempo e foi desenvolvido por artesãs locais após a criação por Dudu Bertholini e Rita Comparato. No site da Catarina Mina ela pode ser adquirida pelo valor de R$ 698.

Trabalho Manual

Em entrevista ao Verso na manhã deste domingo (9), Celina Hissa, criadora da marca, falou sobre a surpresa ao ver a artista internacional utilizando o produto. "Foi uma surpresa boa! Uma pessoa da Disney deu de presente à ela. Soubemos que comprou em São Paulo no Mercado Manual, que é uma loja Pop Up e uma parceira há muito tempo", explica a cearense ao também falar do espaço como uma vitrine importante dos produtos manuais.

Ainda de acordo com Celina, um contato com a loja foi feito na tentativa de encontrar a bolsa na mistura de cores entre o vermelho e azul. "Essa bolsa é interessante porque tem a palha de carnaúba misturada com as laterais de crochê e tem essas cores náuticas, que talvez lembre essa questão da personagem dela".