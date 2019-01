Brad Pitt e Charlize Theron estão namorando após serem apresentados por Sean Penn, diz jornal inglês

Pouco mais de dois anos após um processo de separação complicado com Angelina Jolie, Brad Pitt, 55, pode ter encontrado um novo amor. De acordo com o jornal The Sun, ele estaria namorando a atriz e ex-modelo sul-africana Charlize Theron, 43.

A publicação inglesa afirma que o relacionamento teria iniciado durante o Natal, quando os dois foram apresentados pelo ex-marido da atriz Sean Penn. Charlize, que terminou seu casamento com Penn em 2015, estaria fazendo visitas frequentas à casa de Brad Pitt em Loz Feliz, em Los Angeles. "Eles estão se vendo casualmente há quase um mês. Eles eram amigos há um tempo, ironicamente apresentados por Sean Penn, e as coisas evoluíram", disse uma fonte ao jornal The Sun, que afirma que a atriz ainda não conheceu os filhos de Brad Pitt. Charlize tem dois filhos adotados.

No fim de semana passado, os dois teriam sido visto juntos no Chateau Marmont, em Los Angeles. De acordo com o jornal, Charlize Theron estava no Chateau depois de assistir a exibição de "Roma", de Alfonso Cuarón. Ela havia sido convidada pelo próprio diretor. Já Brad Pitt estava assistindo a "Se a Rua Beale Falasse", filme do qual é produtor executivo. Após sessão, o ator teria ido até Chateau para se encontrar com Charlize, disse a fonte ao jornal. "Ela estava em um coquetel de vodka enquanto ele estava preso à água mineral. Eles estavam se entreolhando e um dos braços estava em volta dela."

Separação complicada com Jolie

Em dezembro de 2018, Brad Pitt e Angelina Jolie chegaram a um acordo final sobre a custódia de seus seis filhos, após mais de dois anos de negociações. "Um acordo de custódia foi acertado há semanas, e foi assinado por ambas as partes e pelo juiz", disse a advogada de Jolie, Samantha Bley DeJean, em comunicado à Reuters. "O acordo, que é baseado nas recomendações do avaliador de custódia infantil, elimina a necessidade de um julgamento. A ação e os detalhes do acordo são confidenciais para proteger os interesses das crianças."

Chamados na internet pelo apelido de Brangelina, Jolie e Pitt se conheceram durante as filmagens do longa de ação "Sr. e Sra. Smith", em 2003, e começaram a namorar no ano seguinte. Eles tiveram seis filhos: três adotados (Maddox, 16, Pax, 14, e Zahara, 13) e três biológicos (Shiloh, 12 e os gêmeos Knox León e Vivienne, 10). Depois de dez anos juntos e dois de casamento, Jolie entrou com o pedido de divórcio em setembro de 2016, quando pediu a guarda dos filhos. A imprensa internacional apontou na época que a separação foi motivada pelo comportamento de Pitt, que teria abusado verbal e fisicamente do filho mais velho do casal durante uma viagem de avião.