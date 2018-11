Brad Pitt constrói parque de diversão em casa para os filhos

Desde que se divorciaram, Brad Pitt e Angelina Jolie travam uma batalha por pensão, moradia e custódia das crianças. O casal tem seis filhos: Maddox, de 17 anos, Pax, de 14, Zahara, de 13, Shiloh, de 12, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 10.

Dono de uma mansão em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, Brad Pitt decidiu fazer uma ampla reforma, com direito a brinquedos dignos de um parque de diversões.

Uma piscina com diversos brinquedos, uma casinha inflável com tobogã, uma casa na árvore com balanços e uma grande pista de skate foram instalados no amplo quintal. As imagens foram flagradas pelo jornal The Sun e publicadas na página oficial da publicação no Twitter.

Brad Pitt mora a 800 metros da casa de Angelina.