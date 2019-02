Bode Ioiô na Sapucaí: venda de cordel em shopping auxilia campanha

O cordel “A história do Bode Ioiô” será lançado neste sábado (16), às 16h, no Shopping Benfica que também cederá espaço para a venda do álbum de figurinhas do personagem. A mobilização apoia o educador patrimonial Gerson Linhares e o famoso mascote para custear viagem ao Rio de Janeiro, onde o bode será enredo da Escola Paraíso do Tuiuti.

O lançamento também contará com o show do pré-carnaval Benfolia do bloco Luxo da Aldeia, em frente à Casa do Cidadão. Nos demais dias, o stand funcionará no piso térreo.

“A história do Bode Ioiô” em cordel foi escrita por Fernando Paixão, poeta popular cearense, e faz um resgate histórico desde a criação do personagem, em 1915, até os dias atuais, já que o Bode foi perpetuado com a criação do mascote, em 2005, que realiza série de ações culturais, com destaque para atividades feitas para o público infantil.

O cordel terá o preço de R$ 4,00 e o álbum, R$ 20,00.