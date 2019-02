Bloquinho do Bike Anjo será realizado neste sábado (23) em Fortaleza

Para comemorar os seis anos do projeto Bike Anjo em Fortaleza, um passeio ciclístico com circuito de 5 km de extensão foi programado para este sábado (23) e deve reunir os ciclistas com fantasias e música.

Com a rota partindo da Praça Luíza Távora e finalizando no mesmo local, o Bloquinho do Bike Anjo tem o intuito de auxiliar os ciclistas iniciantes a perderem o medo do trânsito, além de comemorar o período carnavalesco que se aproxima.

A concentração do evento será realizada às 15h30 e a finalização deve ocorrer por volta das 17h. Enquanto o percurso estiver sendo realizado, toda a rota será acompanhada pelos voluntários do Bike Anjo, que também devem repassar orientações aos participantes do evento.

Rota

Saindo da Praça Luíza Távora, os ciclistas devem seguir pela Av. Santos Dumont, dobrar na Av. Senador Virgílio Távora e prosseguir pela Av. Dom Luís, cruzando a Praça Portugal. A rota também segue pelas ruas Joaquim Nabuco, Ana Bilhar, Dep. Moreira da Rocha e Monsenhor Bruno, até chegar novamente à Praça Luíza Távora.