Bloquinho de Verão 2019 reúne nomes do axé, sertanejo, forró e funk

Esperada atração no pré-Carnaval de Fortaleza, o Bloquinho de Verão anunciou o line-up de 2019. Quem abre a programação no sábado (12) é o cantor Thiago Brava, dono dos hits “Dona Maria” e “Me Chame de My Love". A lista de artistas inclui a Banda EVA, liderada pelo vocalista Felipe Pezzoni; o funk carioca do grupo Carrossel de Emoções e o swing das bandas São 2 e Salve Simpatia. As vendas dos ingressos começam no dia 3 de janeiro.

O Bloquinho de Verão segue até o dia 27 de fevereiro, último sábado antes do Carnaval, e o início das vendas ocorre no dia 3 de janeiro, com pontos de venda na Loja do Siriguella, DLT (Shopping Iguatemi e North Shopping) e Social Tickets. A festa ainda conta com Wallas Arrais, É O Tchan, Durval Lelys, Saulo, Rafa e Pipo, Gabriel Diniz, Jonas Esticado e o cantor Denny.

Bloquinho de Verão, de 12/01 a a 27/02, no Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n, Edson Queiroz) Com Thiago Brava, Banda Eva, Carrossel de Emoções, São 2 e Salve Simpatia.