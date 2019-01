Biquini asa-delta volta com tudo e conquista famosas; veja como aderir

Depois da pochete, outro retorno da moda que deve dar o que falar é o biquini asa-delta. Febre entre famosas como Luisa Sonza e Bruna Marquezine, o modelo ultracavado e com as laterais bem altas vem redesenhado em modelos mais largos, mas sem deixar o clássico cortininha de lado.

Ousado, o estilo deixa os quadris em evidência e acompanha as curvas, mantendo a cava acima do osso da cintura. Além disso, nada de se preocupar com a marquinha do biquini tradicional, a ideia é deixar essa marca "do verão anterior", mais baixinha, em destaque.

O modelo asa-delta nasceu nos anos 1980 nas areias das praias brasileiras junto com o "cortininha", o "tomara-que-caia" e o fio-dental. A calcinha que alonga a cintura e aumenta o bumbum foi popularizada por celebridades como Xuxa, Monique Evans e Luiza Brunet. A série Baywatch, protagonizada por Pamela Anderson, ajudou também a popularizar o maiô bem cavado.

Celebridades como Xuxa e Adriane Galisteu popularizaram o modelo nos anos 1980

Hoje, personalidades internacionais como o clã Kardashian-Jenner, a cantora Dua Lipa e a modelo plus size Ashley Graham também já caíram nas graças do "biquini cavadão". Nas passarelas, grifes como a cearense Água de Coco também já exibiram suas apostas com o estilo. E aí, vai encarar?

