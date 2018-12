Big Brother Brasil 2019 tem primeira chamada divulgada

O Big Brother Brasil 2019 teve a primeira chamada divulgada nesta quarta-feira (26). A data para começar é dia 21 de janeiro, o reality show, que é um dos mais aguardado no início do ano, ainda não teve o número de participantes divulgado.

"Tensão, alegria, romance, beijo, carisma, sotaque, autêntico, bacana, sonho, sorte, coragem, bafão, babado, brilho, barulho, brinde, balada, bordão, bom, badalado, brasileiro, Big Brother Brasil. Bora?", diz o vídeo divulgado nas redes sociais do programa.

No Twitter, o diretor da atração, Boninho, afirmou que os participantes ainda estão em processo de escolha e, até o momento, a lista se resume a 40 nomes que podem entrar na casa. Além disso, ele também afirmou que este deve ser um dos anos com mais prêmios durante as provas.