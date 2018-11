Bia Socek grava música com Solange Almeida e mira Nordeste

Com sorriso largo e acordeão em mãos, a curitibana Bia Sosek, 24 anos, animou a redação do Diário do Nordeste com palinhas do trabalho que tem base no “modão” sertanejo, mas que agora pretende agregar o forró como estratégia de entrada no mercado nordestino. No início desta semana, a jovem esteve pela primeira vez em Fortaleza. A vinda teve o objetivo de gravar clipe com Solange Almeida.

“A ideia de entrar no forró é do meu empresário, mas sempre tive uma vontade imensa de vir para o Nordeste. Tenho paixão por aqui. Estou gostando demais dessa oportunidade”, comenta Bia em entrevista ao Puxa o Fole.

A sugestão de uma parceria com a Solange partiu dos fãs de Bia, que concretizou o trabalho por meio do produtor de Sol, Wagner Bobinho. Juntas, as cantoras gravaram a canção "Agora eu quero ver" em estúdio da Capital. “A Sol abraçou meu trabalho. Fiquei impressionada, não esperava que ela nos fosse atender de braços tão abertos. É uma pessoa maravilhosa, uma diva”, elogia a paranaense, demonstrando gratidão. O clipe será lançado na quinta-feira (29), no YouTube.

Confira o refrão:



Agora eu quero ver você sofrer, se humilhar, correr igual cachorro atrás da dona. Agora eu quero ver você pagar tudo que fez, vai sair mais caro que pinga na zona

Conectada

Bia afirma ouvir muito forró no dia a dia. Ela cita Brasas do Forró, Aviões e Mastruz com Leite como bandas que curte o som. “Fiz uma pesquisa completa", garante a sertaneja, que nos deu o prazer de ouvir um ‘modão’ com pegada forrozeira durante o bate-papo. “É muito bacana você fazer essa mistura de Sul e Nordeste”.

A intenção da equipe da cantora é passar uma temporada em Fortaleza, a partir de janeiro, quando começará a trabalhar agenda de shows no Ceará. A associação com algum escritório local não está descartada. “Estamos abertos”, afirma Bia. O projeto de inserção no Nordeste será reforçado ainda com outras duas parcerias: Caninana e Zé Cantor serão os próximos a realizarem dueto com a curitibana.

Fotos: José Leomar

Um DVD deve ser gravado no Estado em 2019. O cenário, no imaginário de Bia, já está decidido: “pretendo fazer na praia, com várias participações”. No repertório de shows, além das músicas próprias da banda com foco no “modão” — e agora no forró —, a cantora incrementa a lista com canções de Marília Mendonça, Maiara e Maraisa e Zé Neto e Cristiano.

Dedicação

Apesar de se deparar com um mercado forrozeiro inchado em Fortaleza, vontade de trabalhar não falta para Bia. Começou na música aos 8 anos, quando aprendeu a tocar violão. Fez técnica vocal e, segundo ela, gravou o primeiro CD aos 10. Cantou até com o padre Reginaldo Manzotti, aos 13. Na adolescência, saiu de festa em festa aos fins de semana — entre baladas, bailes e eventos de igreja — para vender CDs. Com essa energia, contabilizou a venda de 14 mil discos. "Sou apaixonada pelo que faço. Nasci para rodar todo o Brasil".