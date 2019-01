Bermuda ciclista e eventos menores: veja as apostas da moda para 2019

As passarelas em 2019, além de serem influenciadas pelos protestos franceses, também deve trazer uma queda da moda de rua. Veja abaixo as apostas para o próximo ano.

COLETES AMARELOS

Os protestos contra o aumento de preço dos combustíveis na França, no bairro de Saint-Denis, na capital do país. As ações dos coletes amarelos (Gilets Jaunes, em francês) seguem com críticas ao presidente Emmanuel Macron afp

Espelho da ebulição política europeia, a semana de moda de Paris deve enterrar o espírito otimista que tomou coleções após a eleição de Emmanuel Macron e aderir ao protesto visto nas ruas da cidade. Não será surpresa se as passarelas apontarem coletes amarelos como as peças-chave.

ABAIXO O 'STREET'

Desfile Chanel Alta Costura Outono Inverno 2018 / 2019 investe em saltos e casacos mais trabalhados e menos "street"

Fim da overdose "street" encrustada em vitrines. As maiores grifes do mundo deram a deixa no ano passado quando limaram tênis e moletons das passarelas em detrimento de um armário mais clássico, com saltos e casacos.

BERMUDA É A NOVA LEGGING

A influencer cearense Paulinha Sampaio entrou na tendência da bermuda ciclista em looks mais sofisticados

Quando o mundo decidiu perder uns quilos extra na esteira, a legging ganhou status de luxo. Agora, a moda encurtará as pernas e fará da bermuda de ciclista sua peça desejo. Kardashians e Hadids já aderiram ao "new look" de 2019, que dá cara nova ao visual esportivo, o "athleisure", que já estava com a lycra desgastada.

PASSARELA PULVERIZADA

Desfile no evento Dragão Fashion, de Fortaleza Helene Santos

O enxugamento da São Paulo Fashion Week fará com que eventos menores de outras capitais, como o Dragão Fashion Brasil, de Fortaleza, e o Minas Trend, de Belo Horizonte, ganhem mais atenção. Ganhará também a Casa de Criadores, de São Paulo, que atravessa momento singular com a passarela de protesto de seus novos estilistas.