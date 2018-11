Bell Marques e Márcia Fellipe animam segundo dia do "WS On Board"

Axé e forró foram os ritmos que agitaram o segundo dia de festa do evento "WS On Board", cruzeiro temático comandado por Wesley Safadão, na madrugada deste domingo (25). Ao todo, 4,5 mil passageiros dançaram ao som de Bell Marques e da cantora Márcia Fellipe. No primeiro dia do evento, o grupo Fit Dance coreografou os principais hits no palco montando na área principal do navio MSC Fantasia.

Com boa forma, Bell falou em coletiva de imprensa do bom momento da carreira e da amizade com Wesley Safadão. “Ele é um dos nomes que movimenta a música. O mais incrível é o quanto ele é novo. Quanto ao meu corpo, obviamente, que você tem que malhar e comer alimentação orientada por um nutricionista. Eu espero que no Carnaval eu esteja melhor”, brincou o cantor.

No navio, Bell divulgou nova música de trabalho, intitulada por “B de Bell”. O baiano também falou de um novo projeto para o mês de dezembro, o “Jingle Bells”. “Esse projeto vai passar por três Estados brasileiros. O show não será de Natal, mas haverá um cenário com chaminé no palco”.

Neste domingo (25), quem se apresenta é o cantor Wesley Safadão e o DJ Jopin. Haverá ainda apresentação no teatro do navio com humorista Tirullipa. A festa só acaba na segunda-feira (26), em uma “After WS” às 6h.