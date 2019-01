BBB 19: Vinícius é o primeiro eliminado, com 3,73% dos votos

Em uma disputa acirrada, Vinicius foi o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 19. Com 3,73% dos votos, ele foi o menos votado e, por isso, deixou a casa. O participante disputou a permanência na casa com outros 13 'brothers' no maior paredão da história do programa. Apenas Danrley, Gustavo e Paula ficaram de fora da primeira berlinda. "Eu falo muita bobagem", disse Vinicius ao sair da casa. "Ele é muito legal, cara", disse Danrley após a saída do colega.

Na primeira conversa com os participantes, Tiago Leifert anunciou que liberaria, por ordem aleatória, alguns participantes da angústia da espera.

Hana e Hariany foram as primeiras a se salvarem, com 8,47% e 6,87% dos votos do público. Na sequência, veio Diego (6,10%). Os três seguintes foram Carolina (5,69%), Gabriela (9,20%) e Teresa (3,89%).

Oito participantes tiveram que esperar o bloco seguinte para saberem o destino no reality. Enquanto isso, o trio que ficou isolado no Quarto dos Sete Desafios e que voltou à casa minutos antes aproveitou para contar tudo o que aconteceu no segundo andar.

Maycon, (5,15%) Rodrigo (11,19%) e Rizia (8,66%) foram os nomes anunciados logo na volta do intervalo.

Antes da definição do paredão, os 'brothers' aguardavam animados e cantando o início do programa de eliminação.

Diferentemente das edições anteriores, o público teve que votar para o participante ficar na casa. O confinado menos votado, ou seja, o que não conquistar o apoio dos telespectadores, no caso Vinicius, deixou a atração.

Os primeiros dez dias do programa foram marcados por novidades na disputa, apreensão e polêmica por causa do ronco de alguns participantes.

Gustavo e, principalmente, Rodrigo, que roncam muito alto, foram alvos das reclamações dos colegas, que não conseguiam dormir. Mudança de quarto e dormir no sofá foram algumas das estratégias usadas.

Novidades

Esta edição também está recheada de novidades. A primeira mudança veio já no início do programa, quando foi anunciado que não haveria líder na primeira semana e que 14 'brothers' estariam na berlinda, no superparedão do BBB.

Alan, Carolina, Danrley, Diego, Elana, Gabriela, Gustavo, Hana, Hariany, Isabella, Maycon, Paula, Rízia, Rodrigo, Tereza, Vanderson e Vinicius entraram mais cedo na casa e participaram de cara de uma prova que testava a velocidade e trabalho em equipe deles, divididos em duplas. A prova, dentro de um labirinto, valia duas imunidades. Gustavo e Danrley foram os mais velozes, venceram e ficarão fora da berlinda gigante.

Paula conseguiu a terceira imunidade após 19 horas em uma prova de resistência e faturou também um veículo zero-quilômetro.

Certos de que não haveria votação no domingo (20), já que o paredão estava formado, os confinados foram surpreendidos novamente.

Os 'brothers' foram chamados ao confessionário de surpresa para escolher o integrante que gostaria de eliminar hoje do jogo.

Hana, Hariany e Paula foram as mais votadas e ficaram isoladas no Quarto dos Sete Desafios.

As 'sisters' cumpriram as sete provas e poderão vetar até três pessoas na primeira votação do líder. Elas foram liberadas para voltar para a casa para saber o resultado da eliminação.