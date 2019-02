BBB 19: Tereza e Maycon ganham prova do anjo e pretendem dar a imunidade ao Diego

Tereza e Maycon são os anjos da semana. A dupla venceu a prova realizada na manhã desta sexta-feira (1º) e agora poderão dar imunidade a um participante do programa. A dupla está inclinada em dar o colar do anjo para o Diego.

Desta vez, nem todos os brothers puderam participar da prova. Os confinados fizeram um sorteio de bolinhas brancas e vermelhas e apenas os seis participantes com bolinhas vermelhas participariam da disputa pelo anjo, que foi feita em dupla.

Além de Tereza e Maycon, as outras duplas foram Hariany com a Isabella e Hana com o Alan. Vale destacar que a Hariany já está no próximo paredão. Ela foi indicada por Alan, que foi o primeiro eliminado da prova do líder e teve a missão de escolher um colega para a berlinda.

Logo depois da prova, os dois foram conhecer a fábrica da Fiat e um dos dois ganharia um carro. Ao retornar para o confinamento, a sister revelou que ela foi a felizarda e vibrou com o prêmio.

Escolha polêmica

Durante todo o dia o principal assunto da casa foi a decisão de Maycon de disputar a prova ao lado da Tereza e não de Isabella, com quem tem, ou tinha, um relacionamento na casa. A opção do 'brother' gerou um mal-estar entre os demais participantes.

"Eu não gostei nada do que aconteceu", disse Diego. Isabella explica para Tereza que Maycon terminou com ela minutos antes da Prova do Líder. "Tenho pena", disse Isabella sobre Maycon.

Com o poder de indicar três confinados para o castigo do monstro, a dupla escolheu Gabriela, Hana e Alan. Até domingo, o trio vai usar vestimenta especial e desempenhará o papel de passeador e de cachorros.

Ao sinal sonoro, o passeador deve levar os dois cachorros para passear. A dupla de cães estará amarrada um ao outro. O passeador perde 500 estalecas e cada cachorro perde 250 estalecas.