BBB 19: quem está no paredão?

O quinto paredão desta 19ª edição do BBB foi formado na noite deste domingo (17). Desta vez, Maycon, Rodrigo e Tereza vão disputar a preferência do público, e o mais votado deixará o programa nesta terça-feira (19).

Os líderes pela segunda semana na casa, Danrley e Elana, indicaram Maycon ao paredão. Já Rodrigo e Tereza foram os indicados pela casa. Rodrigo com 3 e Tereza com 2 votos.

A votação da casa foi feita abertamente, ou seja, todos os participantes viram em quem estavam votando.

O Anjo Carolina imunizou a amiga Isabella.

Defendendo a permanência

Após a votação, os 3 indicados ao paredão defenderam ainda na sala a permanência no BBB19.

"Primeiramente eu queria pedir desculpas para o Brasil inteiro. Se eu fiz ou falei alguma coisa que eles não falaram. Eu sou assim mesmo. O que eu sou aqui dentro eu sou lá fora. Eu não vou deixar de ser porque as pessoas que me conhecem lá fora se me ve assim vão falar : Pô esse cara , eu conheço ele , ele é assim aqui fora e está sendo outra pessoa lá dentro. Então isso é errado.. Não vou mudar jamais", encerrou Maycon.

"Eu somo com um jogo de ação, onde tem que ter coerência, embora a gente passe por contradições. Eu quero muito ficar na casa e ter essa experiência que é a mais louca da minha vida e conheci pessoas incríveis. Eu quero chegar na final", disse Rodrigo

"Me esforcei bastante para estar aqui. Mostro o que uma mulher guerreira, sertaneja vai fazer aqui. Poderia ter me livrado desse Paredão se eu fosse desonesta. Mostrar o que uma mulher pode fazer aqui no programa com 53 anos", declarou Tereza.

Quem votou em quem

Hariany votou em Rodrigo

Gabriela votou em Tereza

Isabella votou em Danrley

Paula votou em Rodrigo

Carolina votou em Alan

Alan votou em Carolina

Maycon votou em Rodrigo

Rodrigo votou em Paula

Tereza votou em Rízia

Rízia votou em Tereza