BBB 19: quem está no paredão?

O quarto paredão desta 19ª edição do BBB foi formado na noite deste domingo (10). Desta vez, Alan, Diego e Isabela vão disputar a preferência do público, e o mais votado deixará o programa nesta terça-feira (12). Nenhum dos três participantes havia sido emparedado.

Os líderes da casa nesta semana, Danrley e Elana, indicaram ao paredão Diego e Isabella. Já Alan foi o participante indicado pela casa com três votos.

Após o resultado apresentado por Tiago Leifert, o catarinense Alan pediu para saber quantos votos recebeu e o seu pedido foi atendido.





Confessionário

Após a votação, os emparedados foram ao confessionário e pediram ao público a permanência na casa.

"O jeito que eu sou na casa é o jeito que eu me comporto na rua. Sou bem tranquilo mesmo, sou na minha, mas quando é pra falar eu falo. Eu gostaria muito de continuar, a minha meta é ser campeão aqui. Eu estou sendo verdadeiro aqui e não tento agradar ninguém", disse o emparedado Alan.

Já Isabellaenfatizou que tem feito 'jogo limpo' na competição. "Não me dei bem nas provas, foi uma semana muito complicada pra mim. Eu peço o apoio e a torcida de vocês pra eu continuar vivendo esse sonho. Venho fazendo jogo limpo. Sou essa pessoa, também posso errar, mas também tenho um coração que vocês estão conhecendo. Conto com a torcida de vocês".

O participante Diego pediu votos de espectadores de todo o País para chegar à final do reality. "Estou fazendo tudo que eu posso. Estou me dedicando nas provas. Estou sendo o mais honesto possível, mais real possível e sincero pra ficar no BBB. Quero muito ficar no BBB".

Quem votou em quem:

Paula votou em Alan

Rodrigo votou em Maycon

Isabella votou em Elana

Alan votou em Carolina

Diego votou em Rodrigo

Gabriela votou em Maycon

Carolina votou em Alan

Maycon votou em Rodrigo

Tereza votou em Rízia

Rízia votou em Tereza

Hariany votou em Alan