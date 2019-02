BBB 19: Prova de resistência define os líderes da semana

Uma prova de resistência vai definir os líderes da semana no Big Brother Brasil 19. Os participantes foram divididos em duplas e precisam se equilibrar em uma garrafa gigante.

A última líder, Carol Peixinho, teve o direito de escolher um dos colegas para não participar da prova. A sister indicou Alan, alegando se sentir ameaçada por ele, após a eliminação de Hana, que tinha um romance com o brother na casa.

O público pode participar da prova do BBB 19, escolhendo, por meio do site do programa, entre jogar água sobre os participantes ou inclinar a garrafa para aumentar a dificuldade da prova.

As duplas divididas são:

Danrley e Elana

Gabriela e Rízia

Rodrigo e Tereza

Paula e Hariany

Carolina e Isabella

Diego e Maycon

Embora os participantes ainda não saibam, o apresentador, Tiago Leifert, informou ao público que os dois líderes deverão indicar duas pessoas ao paredão neste domingo (10).