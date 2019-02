BBB 19: Maycon é eliminado com 55% dos votos

Quem saiu do BBB 19 nesta terça-feira (19) foi Maycon. Ele foi eliminado com 55,72% dos votos. Maycon enfrentou o paredão contra Rodrigo, que teve 42,37% dos votos e Tereza, com 1,91%.

A despedida de Maycon foi breve. Na sala, o vendedor de queijos abraçou os demais participantes e antes de sair da casa disse: "Eu vim aqui não para que a minha presença seja notada, mas para que a minha falta seja sentida".

Paredão

Maycon foi indicado pelos líderes Danrley e Elana. Em votação aberta, a casa indicou Rodrigo, que recebeu 3 votos e Tereza, com 2 votos.