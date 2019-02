BBB 19: Hana é eliminada com 47,98% dos votos

Hana foi a terceira eliminada do Big Brother Brasil 19. Ela disputou o paredão contra Hariany e Rízia. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira (5).

A participante eliminada do BBB 19 saiu com 47,98% dos votos. Hariany recebeu 47,5% da votação. Essa é a segunda menor diferença entre duas participantes em um paredão triplo da história do BBB, de somente 0,48%. Rízia recebeu 4,52% das indicações do público para sair. A disputa mais acirrada aconteceu na final do BBB 9, disputada entre Francine (30,54%), Priscila (34,61) e Max (34,85). A diferença do vencedor para a segunda colocada foi de apenas 0,24%.

A indicação de Hana para o paredão partiu da líder Carol Peixinho. Rízia foi a indicada pela casa, com cinco votos. Já Hariany foi indicada por Alan, que foi o primeiro eliminado da última prova do líder e, por isso, precisou indicar alguém à berlinda.