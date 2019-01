BBB 19: Em jogo ao vivo, brothers revelam em quem confiam ou não confiam na casa

Durante dinâmica ao vivo na noite desta segunda-feira (21), os participantes do Big Brother Brasil precisaram dizer em quais colegas de confinamento eles confiam ou não confiam.

Hana, Hariany e Paula, estão no Quarto 7 Desafios após votação da casa onde os participantes escolheram quem eles gostariam de eliminar. Caso elas decifrem sete desafios colocados pela produção, elas escolher três outros participantes para não participarem da próxima prova do líder, na quinta-feira (24). Se as provas não forem cumpridas, elas estarão impedidas de concorrerem à liderança da semana.

Do Quarto 7 Desafios, as três sisters sortearam de uma urna nomes dos demais participantes. Elas conversavam com o apresentador, Tiago Leifert, e com os demais presentes na casa.

A primeira a sortear foi Hana, que pegou a peça com o nome de Isabella e disse confiar na estudante de Medicina. "Tivemos uma ligação. Foi muito de cara. Conversamos sobre várias coisas. Ela me passa uma energia", disse. Isabella retribuiu o sentimento e disse também confiar em Hana.

Em seguida, Hariany sorteou Tereza e afirmou que não confia na técnica em enfermagem. "Porque a gente não conversa muito", justificou. Tereza foi recíproca e afirmou não ter ligação com a loira.

Paula, por sua vez, sorteou o nome de Vinícius e disse confiar no participante. "Eu confio nele. Apesar do pouco contato que tivemos e dele ser brincalhão, ele foi tudo". Vinicius também retribuiu a confiança em Paula, lembrando da primeira prova vencida pela sister, quando deu apoio a ela.

Em outra rodada do jogo, Hana sorteou o nome de Danrley. As três participantes isoladas foram unânimes em dizer que confiavam no carioca. Ele também demonstrou confiança nas três sisters.

O último sorteado na urna foi Gustavo. Hana, Hariany e Paula demonstraram que não confiam no oftalmologista. "Ele ainda não me deu motivo para confiar", disse Paula. Gustavo, por sua vez, alegou que confiava nas três mulheres.

Ao fim do programa, Leifert pediu para que os outros participantes arrumassem as malas de Hana e Hariany, já que elas estão sob o risco de eliminação no Superparedão, assim como os outros membros da casa, exceto Danrley, Gustavo e Paula, que conseguiram a imunidade na primeira semana. O resultado do primeiro Superparedão do Big Brother Brasil será revelado na noite desta terça-feira (22).