BBB 19: Elana vence prova do líder pela terceira semana seguida

Quem venceu a prova do líder desta semana no BBB 19 foi Elana. Além da imunidade e de poder indicar um participante para o paredão, ela ganhou R$ 10 mil. A piauiense ganhou o líder pela terceira semana consecutiva.

A prova do líder foi realizada no gramado e consistia em fazer com que cada participante acertasse uma bola colorida em um local indicado usando um óculos com lentes que distorcem a visão. Na medida que o brother avançava etapas ganhava o direito de usar um óculos com lentes normais.

Durante a comemoração Elana celebrou com gritos e em seguida ela e Danrley se abraçaram e rolaram no gramado.

Minutos antes do início da prova Alan foi indicado ao paredão por Isabella, que atendeu ao Big Fone.