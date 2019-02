BBB 19: Diego é eliminado com 52% dos votos

Quem saiu do BBB 19 nesta terça-feira (12) foi Diego. Ele foi eliminado com 52,47% dos votos. Diego enfrentou o paredão contra Alan, que teve 42,93%, e Isabella, com 4,60%.

Antes de sair, o participante fez um discurso para os colegas de confinamento. "Foi tudo muito importante pra mim aqui dentro. Eu tentei ser o mais correto e o mais coerente possível. Foi um prazer conhecer todos vocês. Quero que vocês deem o máximo de vocês, como eu dei. Se é pra eu sair hoje, era para sair. Então que vença o melhor, estou torcendo pra cada um. Do fundo do coração, amo todos vocês", disse.

Paredão

Diego foi indicado ao paredão pelos líderes Danrley e Elana. Os dois líderes também indicaram Isabella, quando Tiago Leifert informou que eles indicariam duas pessoas à berlinda. Alan, por sua vez, foi indicado pela casa com três votos.