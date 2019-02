BBB 19: Carol Peixinho vence a prova do anjo

A prova do anjo deste sábado (19) no BBB 19 teve Carol Peixinho como vencedora. A prova foi baseada num jogo para smartphones e consistia em explorar um mapa e tentar tirar as três vidas dos outros participantes.

Ao final da competição, Carol e Gabriela foram as últimas a sobrar no jogo. Carol conseguiu tirar a última vida da concorrente, vencendo a prova do anjo e ganhando o direito de imunizar um participante no paredão deste domingo (17).

Carol decidiu indicar Paula e Hariany para o castigo do Monstro. Elas estarão vestidas como um bebê e como uma mamadeira. Sempre que um sinal sonoro tocar, a dupla deve se encaminhar a uma área de "berçário" do lado de fora da casa.