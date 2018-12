Bazar Moda do Bem oferece descontos de até 80% e incentiva a solidariedade

A oitava edição do Bazar Moda do Bem, ação social do shopping Maraponga Mart Moda, reune mais de 300 marcas de vestuário com descontos de até 80%. A iniciativa acontece neste sábado (22) e domingo (23), das 8h às 18h.

Na ação solidária, parte da renda arrecadada será destinada para o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos (GEEON), instituição conduzida pelo médico Luiz Porto e que atua na implementação de ações efetivas na prevenção e no controle do câncer, além de oferecer serviços de diagnóstico por imagem para a comunidade. O ingresso beneficente custa R$ 5,00.

O Bazar Moda do Bem espera receber um público de até 8 mil pessoas por dia e terá peças da moda feminina, masculina, infantil, praia, esportiva, plus size, além de óculos, acessórios, calçados e bolsas. Os pagamentos poderão ser feitos em dinheiro e cartão de crédito, de acordo com a política de vendas de cada loja.

Serviço

8º Bazar Moda do Bem

Local: Shopping Maraponga Mart Moda (Rua Francisco Glicério, 590).

Data: 22 e 23 de dezembro

Horário: 8h às 18h

Ingresso beneficente: R$ 5,00

Informações: (85) 3495-2122