Banda Selvagens à Procura da Lei faz show no Cineteatro São Luiz neste domingo (27)

Os Selvagens à Procura de Lei estão em casa. E é em Fortaleza, onde surgiram, que farão uma sessão sonora, em que será exibido o mais novo DVD do grupo, gravado no Festival Maloca Dragão do ano passado, seguido por apresentação ao vivo. O show acontece neste domingo (27), a partir das 16h, com ingressos à venda por R$ 40 e R$ 20.

O show que originou a obra teve um público de aproximadamente 20 mil pessoas e foi um grande momento para a banda, como comenta Gabriel Aragão, vocalista e guitarrista dos SAPDL: "foi um show muito especial e a gente se preparou muito porque foi a primeira vez que a gente gravou um disco ao vivo. Foi um sonho que a gente foi construindo, registrar em vídeo e em áudio o que é um show dos Selvagens aberto, em Fortaleza".

Além do DVD, será apresentado na sesão sonora o making off do projeto. "O making off eu acho que é a cereja do bolo, porque você vê o show gravado e não sabe o caminho percorrido até chegar ao resultado e o making off mostra como tudo se construiu", conta Caio Evangelista, baixista e vocalista da banda.

Depois que todo o material audiovisual for exibido na tela, é a vez dos quatro integrantes do grupo ganharem o Cineteatro São Luiz ao vivo, em um show acústico, preparado para complementar o que já foi visto no DVD.

No set list do show, estão canções que, apesar de já serem conhecidas do público, chegam em versões inéditas ao palco: "a gente vai tocar músicas que não vão passar no DVD, porque várias ficaram de fora. Várias que os fãs gostam bastante e pedem muito", anuncia o guitarrista e vocalista Rafael Martins.

Para o baterista Nicholas Magalhães, o momento que acontece no próximo é importante para a história da banda. "É muito representativo porque isso começou há 6 meses, 1 ano atrás. E logo após isso, vamos levar pro Brasil. Tinha que começar em Fortaleza, tinha que começar no Cineteatro São Luiz que é um lugar histórico da nossa cidade".

SERVIÇO

SESSÃO SONORA SELVAGENS À PROCURA DE LEI

DATA: 27/01/2019

HORÁRIO: 16:00

ENTRADA: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

CLASSIFICACÃO INDICATIVA: Livre

LOCAL: Cineteatro São Luiz

INGRESSOS estão disponíveis na bilheteria do São Luiz, Ticket Shop (Iguatemi), Clicks (Shopping Benfica) e no site Tudus (com taxa de conveniência) por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Mais informações no site do Cineteatro São Luiz.