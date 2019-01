Banda Hateen (SP) realiza única apresentação em Fortaleza

O quarteto paulista Hateen desembarca na capital cearense para uma noite dedicada ao hardcore. O show acontece no dia 8 de fevereiro, às 18h, no Havana 1884. A primeira edição do Quintura RockFest em 2019 também conta com as bandas Aderiva, Orions e Síncope. Formado por Rodrigo Koala (voz e guitarra), Fabio Sonrisal (guitarra), Leon Luthier (baixo) e Thiago(bateria), o grupo de hardcore melódico retorna ao Ceará com o show de lançamento de novo DVD.

O registro ao vivo capturou o último show da banda na Hangar 110, realizado em dezembro de 2017. O evento foi marcante tanto para para o público como para os músicos, pois a casa estava pronta para encerrar as atividades.

Trajetória

Atuando desde 1994, a Hateen já integrou diferentes formações ao longo da hitória. Lançou os discos como “Hydrophobia” (1996), “Dear Life…” (2000) e “Loved” (2004). Com esse material criaram uma base de fãs e solidificaram a musicalidade emo no Brasil. Após três discos de estúdio e um álbum ao vivo (“More Live Than Dead” , de 2002), a banda passou a cantar em português. Em 2005 lançaram o trabalho "Procedimentos De Emergência”.

O grupo também participou do DVD “MTV Apresenta 5 Bandas De Rock” (2007) ao lado das bandas NX Zero, Fresno, MopTop e Forfun, e emplacou o single “Não Existe Adeus”. Em 2012, de volta ao independente, “Obrigado Tempestade” foi lançado e rendeu mais de 100 mil downloads em seu site oficial e mais de 200 shows em sua turnê de lançamento.

Serviço

Quintura RockFest com Hateen (SP), Aderiva, Orions e Síncope.Dia 8 de fevereiro, às 18h, no Havana 1884 (Av. Carapinima, 1884, Benfica). Ingressos: R$ 20. Compra através do link.