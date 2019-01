Banda Charlie Brown Jr. anuncia retorno e turnê pelo Brasil

Os músicos do Charlie Brown Jr. vão se reunir neste ano para uma série de apresentações em cidades brasileiras. A turnê começará por São Paulo, na próxima sexta-feira (25), com show gratuito no Vale do Anhangabaú em comemoração ao aniversário da capital paulistana.

O público irá presenciar o reencontro dos ex-integrantes da banda Marcão Britto e Thiago Castanho nas guitarras, Heitor Gomes no baixo e Pinguim Ruas na bateria. Para o show de São Paulo, serão convidados os cantores Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Di Ferreiro, Digão (Raimundos), Supla e Panda (La Raza).

As apresentações irão marcar os 25 anos de história da banda e homenagear Chorão e Champignon, que faleceram em 2013.

Ainda não há datas confirmadas ou informações sobre shows em Fortaleza.