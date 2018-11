Azealia Banks cancela show em Fortaleza

A rapper americana Azealia Banks iria se apresentar em Fortaleza na noite desta quarta-feira (14), no Festival Pisa Menos. Porém, horas antes de subir ao palco, ela anunciou em sua rede social Instagram que o show estava cancelado.

De acordo com a produção, a rapper não quis se apresentar antes da cantora Pabllo Vittar, que também estava na programação do evento.

Logo após o pronunciamento da organização, Azealia voltou à rede para contar a sua versão da história. Segundo a rapper, a produção do festival não cumpriu com o combinado para a realização de seu show. “O promotor tratou minha equipe de maneira não profissional. Eles tentaram mudar meu hotel, não alugaram nenhum dos equipamentos que eu precisava para fazer e continuaram cortando os elementos de produção do meu set”, escreveu. A postagem, no entanto, já foi apagada.



Reprodução: Instagram

Reprodução: Instagram

Em janeiro de 2017 a rapper também causou polêmica com os brasileiros, quando resolveu fazer ataques ao País pelo Facebook. "Não sabia que tinha internet na favela", disse.